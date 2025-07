Rund 3.500 Menschen haben nach Polizeiangaben auf dem Marktplatz in Karlsruhe gegen eine AfD-Wahlkampfaktion demonstriert. Der Protest richtete sich gegen „Abschiebetickets“ der AfD: Flyer, die optisch an Flugtickets angelehnt sind. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Die Veranstalter sprachen von etwa 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Unter dem Motto „Mit uns statt gegen uns“ hatten Migrantinnen und Migranten zu der Demonstration aufgerufen. Auf Plakaten war zu lesen: „AfD wählen ist so 1933“ oder „Mit Nazis wird nicht gekuschelt!“.

Kritik an Wahlkampfaktion

Die an Flugtickets erinnernden Flyer hatten Anfang der Woche bundesweit für Schlagzeilen und Empörung gesorgt. Sie richten sich an „illegale Einwanderer“. Das Abflugdatum ist auf den Tag der Bundestagswahl am 23. Februar datiert: „Von: Deutschland – Nach: Sicheres Herkunftsland“.

Der AfD-Landesverband Baden-Württemberg hatte mitgeteilt, es handle sich um eine Wahlkampfaktion des Kreisverbandes Karlsruhe. Laut der Linken tauchten die Flyer in Briefkästen von Menschen mit Migrationshintergrund auf. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Volksverhetzung.