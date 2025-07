Israel behält sich nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Recht vor, die Kämpfe im Gazastreifen mit Unterstützung der USA wieder aufzunehmen. „Wir behalten uns das Recht vor, den Krieg wenn nötig wieder aufzunehmen, mit amerikanischer Unterstützung“, sagte Netanjahu am Samstagabend in einer Fernsehansprache – wenige Stunden vor dem Inkrafttreten des Abkommens über eine Waffenruhe mit der Widerstandsorganisation Hamas.

Netanjahu versprach, „alle Geiseln zurückzubringen“. „Wir denken an all unsere Geiseln ... Ich verspreche Ihnen, dass wir all unsere Ziele erreichen und alle Geiseln zurückholen werden“, sagte er. „Mit dieser Vereinbarung werden wir 33 von unseren Brüdern und Schwestern zurückholen, die meisten (von ihnen) lebend“, fügte er hinzu.

Die erste, 42-tägige Phase der Waffenruhe, die am Sonntag beginnt, sei eine „vorläufige Waffenruhe“. „Wenn wir gezwungen werden, den Krieg wieder aufzunehmen, werden wir das mit Gewalt tun“, erklärte er weiter.“

Mit drei Stunden Verspätung hatte um 10.15 Uhr (MEZ) die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe begonnen. „Gemäß dem Plan für die Freilassung der Geiseln wird die Waffenruhe für die erste Phase im Gazastreifen um 11.15 Uhr (Ortszeit) in Kraft treten“, teilte das Büro von Netanjahu am Sonntag mit.