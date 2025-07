Die Mehrheit der Deutschen hat Sorge vor möglichen Cyberangriffen und Fake News im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. 55 Prozent äußerten diese Besorgnis in der am Dienstag veröffentlichten repräsentativen YouGov-Umfrage für die Portale GMX und web.de. Einen Monat vor dem Wahltermin wurden als größte Risiken Fehlinformationen in sozialen Medien (52 Prozent) und der Einfluss von Elon Musk und seiner Plattform X (39 Prozent) genannt.

Auch Cyberattacken russischer Geheimdienste (33 Prozent) und mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellte Fotos, Videos oder Stimmaufnahmen (32 Prozent) werden als Gefahr gesehen. 65 Prozent sprachen sich für eine Überprüfung potenzieller Falschmeldungen in sozialen Medien durch Expertinnen und Experten aus - bei den 18- bis 39-Jährigen waren es sogar 69 Prozent.

Das Institut Yougov befragte zwischen 10. und 14. Januar insgesamt 2078 Wahlberechtigte online. Die Ergebnisse sind den Angaben zufolge repräsentativ für die Wahlberechtigten in Deutschland ab 18 Jahren.