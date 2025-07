Einen Tag nach dem Beginn einer israelischen Invasion in Dschenin im Westjordanland hat sich die Situation nach Angaben örtlicher Behörden weiter verschärft. „Die Situation ist sehr schwierig“, sagte der Gouverneur der Stadt, Kamal Abu al-Rub, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Rund 200 Menschen seien im Innenhof des Krankenhauses von Dschenin eingeschlossen. Die israelischen Streitkräfte sprachen am Mittwoch von einem „Anti-Terror-Einsatz“.

„Die Besatzungsarmee hat mit Bulldozern alle Straßen, die zum Lager Dschenin und zum Krankenhaus führen, zerstört“, so al-Rub. Es gebe „Schüsse und Explosionen. Ein Flugzeug fliegt über dem Gebiet.“ Israelische Soldaten hätten in Dörfern bei Dschenin 20 Menschen festgenommen. Bei der seit Dienstag laufenden Invasion der israelischen Armee wurden laut palästinensischem Gesundheitsministerium mindestens zehn Menschen getötet und 35 verletzt. Die Zahl der Toten wurde auch von der israelischen Seite bestätigt.

Die israelische Armee und der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet hatten am Dienstag mitgeteilt, dass sie in Abstimmung mit der Grenzpolizei den Angriff „Iron Wall“ (Eiserne Mauer) gestartet hätten. Das Vorgehen sei Teil einer Strategie gegen den Iran.

Israel wirft Teheran vor, bewaffnete Widerstandsgruppen im Nahen Osten zu unterstützen. Neben der Hamas im Gazastreifen soll der Iran auch militante Palästinensergruppen im Westjordanland finanziell und mit Waffenlieferungen unterstützen.

Im seit 1967 von Israel besetzten Westjordanland leben inmitten von drei Millionen Palästinensern mehr als 490.000 Israelis in Siedlungen, die völkerrechtlich illegal sind. Sie werden dennoch immer weiter ausgebaut.

Die Lage hat sich seit dem Beginn des israelischen Vernichtungskriegs deutlich zugespitzt. Immer wieder kommt es dort zu Übergriffen auf Palästinenser durch extremistische Siedler und israelische Soldaten.

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober 2023 mindestens 870 Palästinenser im Westjordanland getötet. Mehr als 6700 Menschen wurden demnach verletzt.