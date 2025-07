US-Präsident Donald Trump hat vorgeschlagen, den Gazastreifen „zu räumen“ und die palästinensischen Einwohner nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln, um Frieden im Nahen Osten zu schaffen. „Sie sprechen da von anderthalb Millionen Menschen, und wir räumen einfach alles weg“, sagte Trump am Samstag (Ortszeit) vor Journalisten an Bord der Air Force One. Trump bezeichnete das kriegsverwüstete Palästinensergebiet als „Abrissgebiet“ und sagte, die Aktion könne „vorübergehend oder langfristig“ sein.

Der US-Präsident sagte, er habe mit dem jordanischen König Abdullah II. über den Vorschlag gesprochen und werde voraussichtlich am Sonntag mit dem ägyptischen Staatschef sprechen. „Ich möchte, dass Ägypten Menschen aufnimmt. Und ich möchte, dass Jordanien Menschen aufnimmt“, so Trump.

Im Laufe der Jahrhunderte habe es bereits „viele, viele Konflikte an diesem Ort“ gegeben, sagte der neue Präsident und betonte, „irgendetwas müsse geschehen“.

Die Mehrheit der 2,4 Millionen Einwohner des Gazastreifens ist seit dem Beginn des israelischen Vernichtungskrieges nach dem 7. Oktober 2023 vertrieben worden, viele von ihnen bereits mehrfach.

„Fast alles ist zerstört und die Menschen sterben dort“, sagte Trump zur Lage im Gazastreifen. „Deshalb würde ich lieber mit einigen arabischen Ländern zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo sie vielleicht zur Abwechslung einmal in Frieden leben können“, ergänzte er.