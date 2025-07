Zehntausende Menschen demonstrieren in Berlin gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Polizei sprach am späten Nachmittag von rund 160.000 Menschen, die Veranstalter gaben 250.000 Teilnehmer an. Die Demonstration erstreckte sich von der Siegessäule bis zur CDU-Parteizentrale. Auch die Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor war voll.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Platz zwischen der CDU-Parteizentrale und der Siegessäule zu 100 Prozent voll. „Da geht gar nichts mehr“, sagte sie.

Die Demonstration steht unter dem Motto „Aufstand der Anständigen - Wir sind die Brandmauer!“ Dazu aufgerufen hat das Kampagnenbündnis Campact. Der Protest richtet sich vor allem gegen die Union, deren Antrag für Zurückweisungen an deutschen Grenzen am Mittwoch im Bundestag eine Mehrheit auch mit den Stimmen der AfD erhalten hatte.

In den vergangenen Tagen haben bereits Zehntausende Menschen deutschlandweit demonstriert.