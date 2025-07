Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat an „alle Spender“ appelliert, die Lebensmittelversorgung für Millionen Menschen im Gazastreifen und den Wiederaufbau des Palästinensergebiets nach dem Vernichtungskrieg Israels sicherzustellen. „Wir rufen die internationale Gemeinschaft und alle Spender dazu auf, die lebensrettende Hilfe des WFP in diesem wichtigen Moment weiterhin zu unterstützen“, erklärte der stellvertretende Direktor des Programms, Carl Skau, am Donnerstag nach einem Besuch im Gazastreifen.

Das WFP brauche Unterstützung nicht nur für die Lebensmittelversorgung - sondern auch, um Wasser, Sanitäranlagen, Unterkünfte und Bildung anbieten zu können. „Wir müssen zusammenarbeiten“, appellierte er. „Dafür braucht es eine Finanzierung.“

„Das Ausmaß des Bedarfs ist enorm und der Fortschritt muss aufrechterhalten werden. Die Waffenruhe muss halten“, forderte Skau. Ziel sei es, die lokale Lebensmittelversorgung etwa durch Märkte, Landwirtschaft und Fischerei wieder aufzubauen, so dass sich die Bevölkerung des Gazastreifens wieder selbst versorgen könne.

Seit dem 19. Januar gilt eine Waffenruhe im Gazastreifen, die unter der Vermittlung von Ägypten, Katar und den USA zustande gekommen ist. Die erste Phase des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas soll sechs Wochen dauern. In dieser Phase sollen die Hamas und mit ihr verbündete Gruppen insgesamt 33 Geiseln freilassen, im Gegenzug sollen 1900 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Derzeit laufen die Gespräche zur Aushandlung der zweiten Phase der Waffenruhe.