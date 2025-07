In Bielefeld sind Tausende Menschen gegen Rechts auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach am Abend von einem ruhigen und unproblematischen Verlauf mit rund 10.000 Teilnehmenden. Aufgerufen habe das „Bündnis gegen Rechts“. In Mönchengladbach nahmen laut Polizei rund 1.500 an einer Veranstaltung unter dem Motto „Neutral sein reicht nicht“ teil. Für den Demozug und eine Kundgebung hatte das dortige Jugendparlament mobil gemacht.

Auch am Samstag sind wieder Demos in mehreren NRW-Städten geplant - darunter Wuppertal, Siegen und Dortmund. Am vergangenen Wochenende hatte sich der Protest in zahlreichen Orten wie Köln oder Essen gegen den Rechtsruck und auch gegen den Migrationskurs der CDU gerichtet. Die Union hatte mit Hilfe der AfD einen Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik im Bundestag durchgesetzt. Ein Gesetzentwurf zur Begrenzung der Migration war allerdings trotz AfD-Zustimmung im Parlament gescheitert.