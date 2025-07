FDP-Chef Christian Lindner hat erneut für eine Koalition mit der Union geworben. „Schwarz-Gelb wäre für das Land das Beste“, sagte er am Abend in den ARD-„Tagesthemen“. Lindner, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Bundestagswahl am 23. Februar ist, betonte, dass er auch eine Koalition von Union, FDP und SPD, eine sogenannte Deutschlandkoalition, für eine realistische Option halte. „Nach Lage der Dinge wäre das besser als Schwarz-Rot, besser als Schwarz-Grün.“ Es sei aber ausdrücklich nicht seine Wunschkoalition.

Zum TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz äußerte sich Lindner nur knapp. Merz sei beim Duell „reichlich ambivalent gegenüber den Grünen“ aufgetreten. „Einerseits will er mit denen koalieren. Andererseits hat er sie bei jeder Gelegenheit kritisiert“, erklärte Lindner.

Er hoffe auf ein gutes Abschneiden seiner Partei - auch wenn die Union derzeit „Wahlkampf gegen die FDP“ mache. Aber das sei auch ihr gutes Recht, sagte Lindner. „Wir wollen ja keine Leihstimmen, sondern wir wollen Bekenntnisstimmen für die liberale Kraft in Deutschland.“ Er wehre sich dagegen, „abgeschrieben“ zu werden, nur weil seine Partei in aktuellen Umfragen bei vier Prozent liege.