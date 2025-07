Das Gespräch zwischen Delegationen aus Russland und den USA in Riad ist am Dienstag nach etwa viereinhalb Stunden zu Ende gegangen. Das teilte ein US-Vertreter mit. Nach Angaben des US-Außenministeriums beschlossen US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Kollege Sergej Lawrow, hochrangige Teams zu ernennen, „um so schnell wie möglich mit der Arbeit an einer Lösung des Konflikts in der Ukraine“ zu beginnen.

Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow sagte dem russischen Fernsehen, über den Ukraine-Konflikt werde „zu gegebener Zeit“ gesprochen. „Wir haben unsere grundlegenden Positionen diskutiert und klar gemacht und vereinbart, dass separate Verhandlungsteams bei diesem Thema zu gegebener Zeit in Kontakt treten“, sagte Uschakow mit Blick auf die Ukraine.

Der Berater von Kreml-Chef Wladimir Putin lobte, dass die Gespräche „ernsthaft“ geführt worden seien. Es sei allerdings „schwer zu sagen“, ob es eine Annäherung der Positionen der beiden Länder gegeben habe. Um über den Termin für ein Gipfeltreffen zwischen Kreml-Chef Putin und US-Präsident Donald Trump zu sprechen, wäre aus Uschakows Sicht verfrüht.

Die US-Delegation mit Außenminister Rubio, dem nationalen Sicherheitsberater Mike Waltz und dem Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff hatte am Dienstagmorgen den Russlands Außenminister Lawrow und Präsidentenberater Uschakow in der saudiarabischen Hauptstadt Riad getroffen. Es waren die ersten Gespräche auf dieser Ebene und in einem solchen Format seit Beginn des Ukraine-Kriegs am 24. Februar 2022 - die Ukraine und die Europäer wurden zu dem Treffen nicht eingeladen.

US-Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche überraschend ein Telefongespräch mit Kreml-Chef Putin geführt und dabei nach eigenen Worten den „unverzüglichen“ Beginn von Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine vereinbart. Seine Äußerungen weckten Befürchtungen, die Ukraine sowie die europäischen Partner würden von den Gesprächen ausgeschlossen.

Nach den Worten von Trumps Ukraine-Sondergesandtem Keith Kellogg, der am Dienstag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel traf, sollen die Europäer nicht mit am Verhandlungstisch sitzen, könnten aber einen „Beitrag“ leisten. Zuletzt bemühten sich die Europäer, eine aktivere Rolle einzunehmen. Am Montag kamen in Paris europäische Spitzenpolitiker zu einem informellen Treffen zusammen.