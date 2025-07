US-Präsident Donald Trump hat vor dem politisch aufgeladenen Eishockey-Duell zwischen den USA und Kanada weiter Öl ins Feuer gegossen. „Ich werde heute morgen unsere großartige amerikanische Eishockeymannschaft anrufen, um sie zum Sieg heute Abend gegen Kanada anzuspornen, das mit viel niedrigeren Steuern und viel stärkerer Sicherheit eines Tages, vielleicht schon bald, unser geschätzter und sehr wichtiger 51. Staat werden wird“, schrieb Trump auf seiner Plattform „Truth Social“.

Vor dem Finale des „4 Nations Face-Off“ in Boston in der Nacht zu Freitag (2.00 Uhr MEZ) telefonierte Trump danach tatsächlich mit dem US-Team, wie das Weiße Haus bestätigte. Zum Spiel könne Trump wegen eines Termins in Washington D.C. nicht kommen, er werde die Partie am Fernseher verfolgen.

Die Provokationen sind nicht neu. Immer wieder äußerte Trump zuletzt Pläne, Zölle auf kanadische Waren zu erheben. Auch wiederholte er mehrfach seine Wunschvorstellung einer Annexion Kanadas als 51. US-Bundesstaat. Im Zuge dessen bezeichnete Trump Kanadas Premierminister Justin Trudeau mehrfach als „Gouverneur Trudeau“. Jenen Titel tragen in den USA die politischen Anführer der Bundesstaaten.

Bereits beim Gruppenspiel beider Teams im kanadischen Montreal (3:1 für die USA) hatte es Pfiffe und Buhrufe gegen die US-Hymne gegeben. Auch auf dem Eis ging es hoch her, in den ersten neun Sekunden Netto-Spielzeit kam es zu drei Schlägereien.