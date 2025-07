Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird am dritten Jahrestag des Ukraine-Kriegs zu einem Besuch in Türkiye erwartet. Lawrow werde am Montag in Ankara Gespräche mit seinem türkischen Kollegen Hakan Fidan führen, verlautete am Sonntag aus türkischen Diplomatenkreisen. Die russische Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa bestätigte der Nachrichtenagentur Tass, dass eine von Lawrow geführte Delegation „in Kürze Türkiye besuchen“ werde.

Den Angaben zufolge werden die beiden Außenminister unter anderem über den Krieg in der Ukraine sprechen. Das Nato-Mitglied Türkiye bringt sich immer wieder als Vermittler zwischen Moskau und Kiew ins Spiel. Kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs versuchte Ankara im März 2022 zweimal, direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Dienstag seinen türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdoğan in Ankara getroffen. Erdoğan sagte bei dieser Gelegenheit, sein Land wäre der „ideale Gastgeber“ für Gespräche zwischen Moskau, Kiew und Washington.

Russland und die USA haben in den vergangenen Wochen bereits mit direkten Gesprächen begonnen. Hochrangige Vertreter beider Seiten trafen sich am vergangenen Dienstag in Saudi-Arabien.

Lawrow war zuletzt im Oktober in Türkiye gewesen. Am Dienstag wird er zu einem Besuch beim russischen Verbündeten Iran erwartet.