Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge macht Kanzler Friedrich Merz (CDU) für das aus ihrer Sicht schwache Verhandlungsergebnis im Zollstreit mit den USA verantwortlich. „Merz verantwortet das schwache Verhandlungsergebnis der EU, weil er den Turbo-Deal wollte. Und damit die Verhandlungslinie der EU geschwächt hat“, sagte Dröge der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Er hat der deutschen Industrie damit einen Bärendienst erwiesen.“

Dröge verlangt Umdenken

Die Zahlen für die deutsche Wirtschaft verschlechterten sich täglich, führte Dröge aus. „Das ist der Preis, den die deutsche Wirtschaft für den schlechten Zoll-Deal von Trump zahlt“, erklärte sie mit Bezug auf den US-Präsidenten Donald Trump.