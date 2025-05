Vor einiger Zeit sorgte Deepseek, ein chinesisches KI-Unternehmen, mit seinen Fähigkeiten für Aufsehen und überraschte damit milliardenschwere KI-Anwendungen aus den USA – und im Grunde alle, außer vielleicht die chinesischen Behörden.

Tatsächlich erkannte der chinesische Staatsrat bereits 2017 das enorme Potenzial der KI für die nationale Verteidigung und die wirtschaftliche Entwicklung. Im selben Jahr startete Peking den „Entwicklungsplan für künstliche Intelligenz“ (AIDP), der eine Welle von Investitionen in technologische Innovationen und Unternehmertum auslöste. Der AIDP verfolgte einen zweigleisigen Ansatz: Einerseits sollten ausländische Talente und technisches Know-how durch nationale Champions angezogen werden, andererseits sollten lokale Talente durch akademische KI-Programme und Technologieforschungszentren ausgebildet werden.

Diese nationale Politik beflügelte die KI-Investitionen und das Unternehmertum in China und trieb sie auf neue Höhen. In einigen Regionen erreichten die Investitionen in KI-Innovationszentren bis zu 15 Milliarden US-Dollar. Chinesische Städte spielten eine zentrale Rolle bei der Schaffung von KI-Ökosystemen, die die lokale Wissenschafts- und Technologieinnovation vorantreiben.

Humankapital im KI-Bereich: China vs. Westen

Hinter Chinas rasantem Fortschritt im KI-Bereich steht die Größe und Kompetenz seines Humankapitals. Um die zukünftige Position der EU, der USA und Chinas im KI-Bereich vorherzusagen, lohnt sich ein Blick auf das vorhandene Humankapital in diesen Ländern.

Die qualifizierten Fachkräfte im KI-Bereich stammen im Wesentlichen aus zwei Quellen: Universitätsabsolventen und Postgraduierte. Daten zeigen, dass sich die Universitätsprogramme in China schnell an die Anforderungen der neuen Welt angepasst haben. Die chinesische Regierung hat massiv in die Hochschulbildung investiert, und die Zahl der Universitätsabsolventen ist in den letzten zwanzig Jahren um mehr als das 14-fache gestiegen.

Im Jahr 2020 hat China viermal so viele STEM-Absolventen (Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) hervorgebracht wie die USA. Laut einer Studie, wurden seit 2018 über 2.300 Bachelor-Studiengänge im KI-Bereich eingerichtet. Einem weiteren Bericht zufolge werden bis 2022 fast die Hälfte der weltweit führenden KI-Forscher aus chinesischen Institutionen stammen, während dieser Anteil in den USA bei etwa 18 Prozent liegt.

Wie sieht es in der Europäischen Union aus? Nicht besonders gut. Europäische Länder verlieren sowohl nationale als auch internationale KI-Talente in erheblichem Maße an die USA. Gleichzeitig entwickelt sich Indien zur primären Quelle für KI-Talente in Europa. Viele KI-Experten in Ländern wie Irland und dem Vereinigten Königreich haben ihre Abschlüsse in Indien gemacht. Nord- und Westeuropäische Länder weisen im Vergleich zu Süd- und Osteuropa einen höheren Anteil an internationalen KI-Talenten auf, wobei Luxemburg und die Schweiz besonders durch ihre vielfältigen Talentpools auffallen.

Der Schlüssel zum Erfolg: Das KI-Ökosystem

Chinas Fortschritte im KI-Bereich werden durch ein starkes Ökosystem ermöglicht, das Infrastruktur, Daten, Talente und Innovation vereint. Die chinesische Politik fördert transformative Fortschritte in Branchen wie Fertigung, Gesundheit, Verkehr, Einzelhandel und Energie durch die Integration von KI-Technologien wie „Twin Transformation“ und produktiver KI. Dazu gehören die Optimierung von Produktionsprozessen, die Verbesserung von Diagnose und Patientenversorgung, die Einführung autonomer Transportsysteme, die Personalisierung von Verbrauchererlebnissen und die Verbesserung des Managements erneuerbarer Energien.

Hinter Chinas KI-Durchbruch stehen jedoch nicht nur zivile Technologien. Ein Bericht der US-amerikanischen Nationalen Kommission für KI-Sicherheit (NSCAI) aus dem Jahr 2021 stellt fest, dass China KI als Mittel sieht, um die traditionelle militärische Überlegenheit der USA durch einen „Sprung“ in eine neue Technologiegeneration auszugleichen. Die chinesische Armee hat das Konzept des „intelligenten Krieges“ übernommen – beispielsweise durch den Einsatz von Drohnenschwärmen, um die Luft- und Seeüberlegenheit der USA herauszufordern.

Wie kann die EU im KI-Wettlauf aufholen?

Europas strenge KI-Regulierungen haben viele Experten dazu veranlasst, nach Möglichkeiten in den USA und anderswo zu suchen. Darüber hinaus hat die wirtschaftliche Schwäche Europas in den letzten Jahren die Finanzierung von KI-Initiativen erschwert. Obwohl Europa in den letzten Jahren nicht innovationslos war, ist sein Fortschritt im Vergleich zu den USA und China relativ langsam.

Die jüngsten politischen Spannungen zwischen den USA und der EU könnten die EU dazu veranlassen, nach neuen strategischen Partnerschaften zu suchen. In diesem Zusammenhang könnte die EU eine Zusammenarbeit mit China im KI-Bereich in Betracht ziehen, um im Wettbewerb nicht weiter zurückzufallen.

Ein mögliches Kooperationsfeld ist die Halbleiterproduktion. Wie bekannt, werden einige strategische Komponenten des weltgrößten Chipherstellers TSMC aus Taiwan vom niederländischen Unternehmen ASML geliefert. ASML hat jedoch restriktive Maßnahmen für den Export von Ausrüstungen nach China ergriffen. Die EU-Länder könnten versuchen, dem einseitigen Druck der USA zu widerstehen und die Zusammenarbeit mit China in diesem Bereich zu verstärken.

Ein weiteres Kooperationsfeld ist das Humankapital. Es wird für chinesische Studenten immer schwieriger, in den USA postgraduale Studiengänge in STEM-Fächern zu absolvieren. Laut den neuesten Statistiken sinkt die Zahl der chinesischen Studenten in den USA rapide. Die EU könnte hier eingreifen und talentierte chinesische Studenten an europäische Universitäten locken.

Chinas langfristige KI-Strategie, die vor acht Jahren begann, trägt nun Früchte. Das Humankapital, das sorgfältig aufgebaute KI-Ökosystem und die schnelle Integration von KI in die Industrie deuten darauf hin, dass China in den kommenden Jahren den Vorsprung gegenüber der EU und den USA weiter ausbauen wird. Als Reaktion darauf sollte die EU angesichts der Spannungen mit den USA eine langfristige Zusammenarbeit mit China im KI-Bereich in Betracht ziehen, von der beide Seiten profitieren könnten.