Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Reaktion der Kiewer US-Botschaft auf den jüngsten russischen Raketenangriff in Krywyj Rih als „schwach“ verurteilt. „So ein starkes Land, so starke Menschen – und so eine schwache Reaktion“, schrieb Selenskyj am Samstag in Onlinemedien. Er kritisierte US-Botschafterin Bridget Brink insbesondere dafür, dass sie Russland nicht explizit als Verursacher des Angriffs mit 18 Toten genannt habe.

„Sie haben sogar Angst davor, das Wort ‚russisch‘ zu benutzen, wenn sie über die Rakete sprechen, die die Kinder getötet hat“, kritisierte Selenskyj.

Brink hatte am Freitagabend erklärt, sie sei „entsetzt“ über den Angriff mit einer Rakete, die „neben einem Spielplatz und einem Restaurant“ in Selenskyjs Heimatstadt Krywyj Rih eingeschlagen sei. Sie verwies darauf, dass unter den Todesopfern auch Kinder waren. „Darum muss der Krieg enden“, fügte die Botschafterin hinzu. Russland als Angreifer nannte sie nicht.

Brink war vom ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden berufen worden und ist seit Mai 2022 Botschafterin in der Ukraine. Bis Mitte Februar hatte sie regelmäßig Russland als Aggressor genannt. In jüngeren Onlinebotschaften tat sie dies nicht mehr.

18 Tote nach Raketenangriff

Bei dem Raketenangriff im zentralukrainischen Krywyj Rih waren nach ukrainischen Angaben neun Kinder unter den insgesamt 18 Toten. 61 weitere Menschen wurden demnach verletzt, darunter zwölf Kinder. Nach Angaben des Chefs der Militärverwaltung der Stadt, Oleksandr Wilkul, traf die Rakete ein Wohngebiet nahe eines Spielplatzes. Er sprach von einem „Massenmord an Zivilisten“, der „Kinder, Familien, Senioren“ getroffen habe. Für kommende Woche kündigte Wilkul drei Tage der Trauer an.

Das russische Verteidigungsministerium sprach von einem „Präzisionsangriff“, der sich gegen ein Restaurant in der Stadt gerichtet habe, in dem sich „Kommandeure“ und „westliche Ausbilder“ getroffen hätten. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte sich in den vergangenen Wochen für eine baldige Waffenruhe in dem seit mehr als drei Jahren andauernden Ukraine-Krieg eingesetzt. Russland lehnte eine von den USA und der Ukraine vorgeschlagene Feuerpause ohne Vorbedingungen allerdings ab.