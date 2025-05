Tausende Menschen haben am Sonntag in Istanbul gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza demonstriert. Die von mehreren humanitären Organisationen veranstaltete Protestkundgebung unter dem Motto „Gaza stirbt! Erhebt euch!“ fand im Stadtteil Üsküdar statt.

Einige Teilnehmer schwenkten die palästinensische und türkische Flagge. Andere hielten Schilder und Transparente mit Aufschriften wie „50.800+ Märtyrer in Palästina“ und „Die Blockade in Gaza ist illegal“. Es wurde zu weltweiten Maßnahmen aufgerufen, um die palästinensische Sache zu unterstützen und Verbrechen Israels als solche zu bezeichnen.

Der stellvertretende Vorsitzende der türkischen Hilfsorganisation IHH, Ahmet Göksun, verurteilte in seiner Rede die Gräueltaten Israels. Göksun betonte, dass Israel mit seiner Invasion in Gaza der Welt seine Brutalität vor Augen führe. „Beenden Sie diese Barbarei, diesen Völkermord und diese Grausamkeit jetzt.“

Göksun kritisierte zudem eine Spaltung der islamischen Welt und warnte vor einer Untätigkeit in Gaza. Er sprach von „Feiglingen und Kollaborateuren“. „Habt ihr nicht einmal den Mut eines Kindes, das sich in Gaza vor einen Panzer stellt?“

Während des Marsches und der Kundgebung wurden umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Auch in anderen Ländern kam es am Wochenende zu Großkundgebungen gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza.