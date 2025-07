Die Investitionen Europas und von Türkiye in die Verteidigungsindustrie in den letzten Jahren wirken sich nicht nur auf diesen Sektor, sondern auch positiv auf viele andere Bereiche aus.

Türkiye eignet sich gut als Fallbeispiel, um die Auswirkungen der Verteidigungsindustrie auf andere Wirtschaftssektoren zu beobachten.

Während Türkiye zu Beginn der 2000er Jahre lediglich Exporte der Verteidigungsindustrie in Höhe von 248 Millionen Dollar verzeichnete, überstieg dieser Wert im Jahr 2025 die Marke von sieben Milliarden Dollar und erreichte Rekordniveaus. Heute exportiert Türkiye über 230 Verteidigungsprodukte in 185 Länder und hat seit 2021 China als größter Exporteur von unbemannten Luftfahrzeugen überholt.

Die Verteidigungsindustrie ist längst mehr als ein Sektor, der nur mit militärischer Stärke und Sicherheit in Verbindung gebracht wird. Sie spielt eine zentrale Rolle in den Bereichen Technologie, Ingenieurwesen, Produktion und Innovation.

Mit den sich verändernden Bedingungen der Zeit überschreitet die Verteidigungsindustrie ihre eigenen Grenzen und beeinflusst auch zivile Sektoren. Diese Auswirkungen zeigen sich in Bereichen wie Technologietransfer, Innovation, Beschäftigung und wirtschaftlicher Entwicklung.

Während des Zweiten Weltkriegs war es eine große Herausforderung, feindliche Flugzeuge schneller zu erkennen. Damals waren Radarsysteme begrenzt, und Flugzeuge wurden oft mit bloßem Auge gesichtet. Zu diesem Zweck wurde das Tachistoskop entwickelt, das Soldaten half, Objekte schneller zu erkennen. Heute wird dieses Gerät fast ausschließlich in Schnelllesekursen verwendet, um die Lesegeschwindigkeit von Menschen zu verbessern. Dies ist ein kleines, aber eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Technologien, die ursprünglich für militärische Zwecke entwickelt wurden, in den zivilen Bereich übertragen werden können.

Das Internet, Flugzeugtechnologien, Telekommunikationssysteme, GPS und sogar Sonnenbrillen – viele Technologien haben ihren Ursprung in der Verteidigungsindustrie.

In einer Zeit, in der der Verteidigungssektor zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist es essenziell, die Wirtschaft dieses Sektors genauer zu analysieren, das entsprechende Ökosystem zu verstehen und die Wechselwirkungen der Akteure in diesem Ökosystem besser nachzuvollziehen.

Unsere jüngsten Forschungen zeigen, dass die Auswirkungen von Produkten der Verteidigungsindustrie auf zivile Sektoren von großer Bedeutung sind und weit über das allgemeine Verständnis hinausgehen. Der Verteidigungssektor ist oft führend bei der Nutzung und Entwicklung modernster Technologien. Die Übertragung neuer, mit hohen Kosten entwickelter und getesteter Technologien in den zivilen Sektor steigert die Wettbewerbsfähigkeit der zivilen Industrie. Beispielsweise können Materialien und Produktionstechniken, die in der Raumfahrtindustrie verwendet werden, auch in der zivilen Luftfahrt und Telekommunikation eingesetzt werden. Zudem fördert die Übertragung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (R&D) der Verteidigungsindustrie in den zivilen Sektor die Innovation. Der Verteidigungssektor sucht kontinuierlich nach innovativen Lösungen, um neuen Bedrohungen und Herausforderungen zu begegnen.

Durch den sogenannten „Spillover-Effekt“ sind militärische Technologien im Laufe der Zeit in zivile Anwendungen übergegangen und haben erheblich zum menschlichen Fortschritt und zur wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen. Diese Verbreitung war kein Zufall, sondern die natürliche Folge der großen Budgets, die über die Jahre dem Verteidigungssektor zugeteilt wurden.

In Türkiye zeigt sich in den letzten Jahren ein neuer Trend: Die Unternehmen mit den höchsten R&D-Investitionen stammen aus der Verteidigungsindustrie. Im Jahr 2023 machten Verteidigungsunternehmen 65,5 Prozent der gesamten R&D-Ausgaben der 50 führenden Unternehmen aus. Mehr als die Hälfte der zehn Unternehmen mit den höchsten R&D-Investitionen gehört ebenfalls diesem Sektor, angeführt von TUSAŞ. Ähnliches zeigt sich in den USA: 2022 gaben die Vereinigten Staaten allein 115 Milliarden Dollar für Verteidigungs-R&D aus, was 52,4 Prozent der gesamten staatlichen R&D-Ausgaben entsprach.

Der Multiplikatoreffekt des Verteidigungssektors

Viele Unternehmen der Verteidigungsindustrie nutzen ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nicht nur in diesem Bereich. Ihre Erfahrungen und technologischen Errungenschaften fließen mit der Zeit auch in den zivilen Sektor. So wurde beispielsweise eine von Aselsan für militärische Zwecke entwickelte Bildgebungstechnologie später in einem einheimischen MR-Gerät für den Gesundheitssektor eingesetzt. Ähnlich verhält es sich mit Kommunikationsgeräten, die von HAVELSAN entwickelt wurden und später für die Elektrifizierung von Bahnsystemen in Türkiye und im Ausland verwendet wurden. Bestimmte politische Maßnahmen, insbesondere die „Military-Civil Fusion“-Strategie Chinas, beschleunigen diesen Verbreitungsprozess. Diese staatlich gelenkte Industriepolitik fördert den Technologietransfer von kommerziellen Innovationen zu Verteidigungsanwendungen.

Die in diesem Prozess entwickelten Technologien können im zivilen Sektor zu neuen Produkten und Dienstleistungen führen. Allerdings kann die Übertragung von Produkten der Verteidigungsindustrie in den zivilen Sektor auch Herausforderungen mit sich bringen, wie etwa ethische oder sicherheitstechnische Bedenken. Daher sollten die Auswirkungen von Verteidigungsprodukten auf den zivilen Sektor ausgewogen untersucht und gesteuert werden. Abschließend lässt sich sagen, dass die Auswirkungen der Verteidigungsindustrie auf zivile Sektoren sowohl aus akademischer als auch aus praktischer Sicht von großer Bedeutung sind.

In jüngerer Zeit ist ein Wandel in der Innovationsrichtung zwischen der Verteidigungsindustrie und zivilen Industrien zu beobachten. Anders als in der Vergangenheit erfolgt der Technologietransfer nun zunehmend vom zivilen in den militärischen Sektor. Es wird erwartet, dass sich dieser noch relativ neue Trend in Zukunft weiter intensivieren wird.

Europa und andere NATO-Länder sollten verschiedene Ansätze analysieren, um die Verbreitung und Wechselwirkungen zwischen zivilen und militärischen Technologien besser zu verstehen.