Der Iran hat nach dem von Israel gestarteten Krieg formal Protest beim UN-Menschenrechtsrat eingelegt. In einem Brief an Hochkommissar Volker Türk kritisierte ein Regierungsvertreter Angriffe auf Kliniken, Wohngebiete und Nuklearanlagen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Irna berichtete. Dabei handele es sich um eindeutige Verletzungen der „grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts“.

Am 13. Juni hatte Israel mehrere strategisch wichtige Orte im Iran attackiert, darunter militärische und nukleare Anlagen. Als Begründung führte die Atommacht Israel den Vorwurf an, Teheran arbeite an einem Atomprogramm. Der Iran wies die Behauptungen zurück und reagierte mit Gegenangriffen.

Es folgten zwölf Tage der Eskalation, die in US-Luftschlägen auf drei zentrale Atomanlagen im Iran gipfelte. Nach Angaben iranischer Behörden wurden in dem Konflikt insgesamt mehr als 600 Menschen im Iran getötet, darunter viele Zivilisten. Auf israelischer Seite starben etwa 29 Menschen. Der von US-Präsident Trump verkündete Waffenstillstand trat am Dienstag in Kraft.