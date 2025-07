Zwei Unbekannte haben einen Schweinekopf an die Tür der Fatih Moschee in Baden-Württemberg platziert. Die Moscheegemeinde verurteilt die Tat aufs Schärfste.

In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen abgetrennten Schweinekopf an die Tür der Fatih Moschee in Vaihingen in Baden-Württemberg angebracht. Die Moschee ist Teil der islamischen Religionsgemeinschaft DITIB.

Das Überwachungsvideo der Moschee zeigt zwei Unbekannte, die an der Eingangstür den Schweinekopf anbringen. Anschließend fotografierten sie die Tat und fuhren mit einem Kleintransporter davon. Bei den Personen handelt es sich um Jugendliche zwischen 25 und 30 Jahren. Die Moscheeleitung informierte noch in der Nacht die Polizei.

Der Moscheeleiter Mehmet Latif Bekmezci verurteilte die Schändung des Gebetshauses aufs Schärfste - die Gemeinde sei entsetzt und besorgt. Er gehe nicht von einer politisch motivierten Tat aus. Die Täter hätten keine Notiz hinterlassen und auch sonst gebe es keinen Sachschaden.

Der türkische Generalkonsul in Stuttgart Mehmet Erkan Öner und weitere türkische Vertreter erkundigten sich vor Ort über den Vorfall.