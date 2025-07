Turkish Airlines und SunExpress nehmen Flugbetrieb wieder auf

Für Flüge aus Deutschland in die Türkei besteht eine hohe Nachfrage - vor allem nach Antalya. Turkish Airlines startet am Donnerstag mit dem Flugbetrieb in Richtung Europa. Seit Mittwoch fliegt SunExpress Reiseziele in der Türkei an.