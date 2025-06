Bei Schüssen an einer Schule in Österreich sind nach Angaben des ORF mehrere Menschen getötet worden. Das berichtete der Sender unter Berufung auf das österreichische Innenministerium. Medien berichteten von acht Toten in Graz. Darunter soll demnach der mutmaßliche Täter sein.

„Die Lage ist gesichert. Es wird von keiner weiteren Gefahr ausgegangen“, schrieb die Polizei auf der Plattform X.

An dem Gymnasium waren am Vormittag gegen 10.00 Uhr Schüsse gefallen, wie die Polizei bestätigte. Spezialeinheiten seien sofort alarmiert worden. Das Gebäude wurde evakuiert, wie die Polizei schrieb. Schüler und Lehrer wurden zu einem sicheren Treffpunkt geleitet.

Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Für die Eltern wurde ein Sammelplatz eingerichtet.

Die Bevölkerung wurde angehalten, den Bereich rund um die Bildungseinrichtung zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) war nach Angaben der Nachrichtenagentur APA am Vormittag auf dem Weg zum Tatort.