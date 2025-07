In der Stuttgarter Krawallnacht hat sich ein Polizist rassistisch über die Randalierer geäußert. Dies berichtete die „Stuttgarter Zeitung“ (StZ) am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft nahm sich der Sache an.

In einer Tonaufnahme, die aus Samstagnacht stammen soll, ist mutmaßlich ein Polizist zu hören, der die Verantwortlichen für die Ausschreitungen in Stuttgart als „Kanaken“ bezeichnet. In der wahrscheinlich an Polizeikollegen adressierten Aufnahme beschreibt der Beamte die Krawallnacht als „Krieg“. Die Ereignisse seien aber erst der „Auftakt“.

An der Echtheit der Tonspur, die laut der Staatsanwaltschaft Stuttgart wahrscheinlich als Sprachnachricht über Whatsapp versendet wurde, bestehe kein Zweifel, sagte Stefan Keilbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart, gegenüber der StZ . Die Stimme des Polizeibeamten sei bereits identifiziert worden.

Ob dabei ein Fehlverhalten des Polizisten vorliege, sei noch festzustellen. Das Fachdezernat für Amtsdelikte bei der Stuttgarter Polizei prüfe derzeit die strafrechtliche oder dienstrechtliche Relevanz der Aufnahme. „Unabhängig vom Ausgang der Überprüfung ist es ganz sicher nicht unser Stil und nicht in Ordnung, so über Menschen mit Migrationshintergrund zu sprechen“, sagte Keilbach. Wie die Aufnahme ins Netz gekommen ist, sei noch unklar und ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Am vergangenen Wochenende hatten unbekannte Kleingruppen aus der „Partyszene“ in der Stuttgarter Innenstadt randaliert und Geschäfte verwüstet. Rund 500 Personen nahmen teil. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.