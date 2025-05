Tausende Menschen haben am Samstag in Tel Aviv und anderen Orten Israels gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu protestiert. Sie erinnerten an die noch im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln und warfen der Netanjahu-Regierung vor, mit der Wiederaufnahme der Angriffe auf Gaza die Freilassung der Geiseln zu gefährden. Zahlreiche Demonstranten marschierten schließlich zur Residenz von Netanjahu.

Kritik gab es auch an der beschlossenen Entlassung des Inlandsgeheimdienstchefs Ronen Bar. Israels Oberstes Gericht hatte am Freitag die Entlassung vorerst gestoppt. Bar hatte Ermittlungen zu mutmaßlich illegalen Verbindungen von mehreren Netanjahu-Vertrauten zu Katar geführt.