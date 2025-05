Israel hat laut der israelischen Menschenrechtsgruppe Ir Amim erstmals während des islamischen Fastenmonats Ramadan Häuser in Ostjerusalem abgerissen. Demnach wurden allein in der vergangenen Woche mindestens vier Gebäude mit Bulldozern zerstört.



Nach Angaben von Ir Amim hat Israel im besetzten Ostjerusalem im vergangenen Jahr so viele Häuser abgerissen wie nie zuvor. Die israelische Regierung plant der NGO zufolge die Genehmigung für weitere 1.000 Siedlungseinheiten im besetzten Gebiet.