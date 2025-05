Europa durchläuft in den letzten Jahren die schwersten Prüfungen seiner Geschichte. Der Ukraine-Krieg, der Gaza-Krieg und die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten erschüttern das europäische Sicherheitsgefüge in seinen Grundfesten. In dieser Phase wird deutlich, wie sehr Europa auf verlässliche Partner angewiesen ist. Die sicherheitspolitischen Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump über Europas Verteidigung haben die Europäische Union gezwungen, ihre gesamte Verteidigungsstrategie zu überdenken. Daher muss die EU heute ihre Verteidigungsstrategie neu definieren – unabhängig von den USA und der NATO. Der Hauptgrund dafür ist, dass die USA Europa sicherheitspolitisch zunehmend sich selbst überlassen. In diesem Zusammenhang gewinnt die Rolle von Türkiye, das seit Langem EU-Beitrittskandidat ist und mit der EU enge wirtschaftliche und politische Partnerschaften unterhält, erneut an Bedeutung. Der polnische Premierminister Donald Tusk sagte hierzu: „Wir hoffen, dass der EU-Beitrittsprozess von Türkiye endlich realistisch wird.“

Heute soll die Frage offen gestellt werden: Wie kann Europa seine Sicherheit ohne Türkiye gewährleisten? Die Einladung von Türkiye zum EU-Gipfel im März 2025 und die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz „Es ist gut, dass wir bei unseren Diskussionen nicht nur die Mitglieder der EU beteiligen, sondern auch europäische Partner wie Großbritannien, Norwegen und die Türkei einbinden“, beweisen klar, dass Türkiye ein unverzichtbarer Akteur für Europa ist.

Der vergessene Schutzschild: Warum Türkiye für die NATO unverzichtbar ist

Türkiye verfügt mit 440.000 aktiven Soldaten über die zweitgrößte Armee der NATO und ist den wichtigsten Schutzschild des Bündnisses an seiner östlichen und südöstlichen Flanke. Diese militärische Kapazität ist nicht nur für die NATO, sondern auch für die europäische Sicherheit von existenzieller Bedeutung. NATO-Generalsekretär Mark Rutte betonte : „Vergessen wir nicht, dass Türkiye ein sehr wichtiger Verbündeter in der Allianz ist. Es verfügt über eine der bestausgestatteten Streitkräfte der NATO. Es spielt eine entscheidende Rolle in seinem Teil der NATO-Geografie und stellt der NATO insgesamt erhebliche Fähigkeiten zur Verfügung.“

Von der Schwarzmeerregion bis zum Nahen Osten reicht ein breites Konfliktfeld, in dem Türkiye ohne Frage ein zentraler Akteur in der Terrorismusbekämpfung, Grenzsicherung und Krisenbewältigung ist. Ohne Türkiye kann Europa sich nicht schützen.

Türkiye als Europas Grenzwächter – eine unbequeme Wahrheit

Die Flüchtlingskrise von 2015 hat deutlich gezeigt, dass Europa seine Grenzen nicht schützen kann und von Türkiye abhängig ist. Türkiye ist heute das stärkste Bollwerk gegen den Ansturm irregulärer Migration nach Europa. Türkiye gehört zu den Ländern mit der höchsten Zahl an Flüchtlingen weltweit. Laut UNHCR beherbergt Türkiye etwa 3,2 Millionen registrierte syrische Flüchtlinge sowie 222.000 Personen anderer Nationalitäten unter internationalem Schutz.

Das EU-Türkiye-Flüchtlingsabkommen von 2016 war das wichtigste Instrument zur Kontrolle der Flüchtlingskrise in Europa. Hunderttausende illegale Grenzübertritte wurden von türkischen Sicherheitskräften verhindert. Ohne Türkiye wäre Europa der Migrationswelle hilflos ausgeliefert.

Energiekrise ohne Türkiye?

Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, wie gefährlich Europas einseitige Abhängigkeit von russischer Energie ist. Während Europa nach Alternativen zu russischem Gas sucht, sind die Energie-Korridore, die durch Türkiye verlaufen, von lebenswichtiger Bedeutung.

Die Trans-Anatolische Gaspipeline (TANAP) und ihre europäische Verbindung TAP (Trans Adriatic Pipeline) transportieren Gas aus Aserbaidschan über Türkiye nach Europa. Der TurkStream leitet russisches Gas durch Türkiye nach Südeuropa.

Stand 2024 hat die TANAP-Pipeline eine Kapazität von 16,2 Milliarden m³ pro Jahr, davon 5,7 Milliarden m³ für Türkiye und der Rest für Europa. Laut SOCAR wurden bis Mai 2024 über 62 Milliarden m³ Gas durch TANAP transportiert. Türkiye ist somit der zentrale Akteur in der europäischen Energiesicherheit. Ohne Türkiye kann Europa seine Energieversorgung nicht diversifizieren.

Ohne Türkiye kein Frieden: Europas unterschätzter Schlüsselakteur

Türkiye ist nicht nur militärisch und energetisch, sondern auch diplomatisch ein unverzichtbarer Partner Europas. Im Ukraine-Krieg spielte Türkiye eine entscheidende Vermittlerrolle, das den Verlauf des Krieges maßgeblich beeinflusste.

Das Getreideabkommen (Grain Deal) ermöglichte den Export von Millionen Tonnen Getreide über das Schwarze Meer und verhinderte so eine weltweite Ernährungskrise. Mit Unterstützung der Vereinten Nationen und Türkiye wurden in den Jahren 2022–2023 etwa 33 Millionen Tonnen Getreide und Lebensmittel aus ukrainischen Häfen ausgeführt.

Europa weiß, dass Türkiye in den Bereichen Sicherheit, Energie, Migration und Terrorismusbekämpfung unersetzlich ist, zeigt aber aus politischen und ideologischen Gründen eine distanzierte und kritische Haltung gegenüber Ankara. Diese Haltung ist nicht länger tragbar. Türkiye ist nicht nur ein Nachbar, sondern ein innerer Partner und notwendiger Alliierter Europas.

Eine europäische Sicherheit ohne Türkiye?

Angesichts der enormen Bedrohungen, denen Europa heute ausgesetzt ist, sind politische Modelle, die Türkiye ausschließen oder nur als temporären Partner betrachten, nicht mehr realistisch.

Türkiye ist in der europäischen Sicherheitsarchitektur ein zentraler Akteur in den Bereichen Militär, Grenzschutz, Energiesicherheit, Terrorismusbekämpfung und Diplomatie.

Ohne Türkiye bleibt die europäische Sicherheitsstrategie unvollständig. Europa muss mit Türkiye eine neue und gleichberechtigte strategische Partnerschaft entwickeln und Türkiye als vollwertigen Partner in der Sicherheits- und Außenpolitik anerkennen. Andernfalls wird Europas Sicherheit weiterhin auf unsicheren Füßen stehen.