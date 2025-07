Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein entsprechender Test sei positiv ausgefallen, sagte der Staatschef am Dienstag in einem Fernsehinterview in Brasília. Es gehe ihm aber „bestens“. Er weise keine schweren Symptome auf. Bolsonaro hatte die Gefahr durch die Corona-Pandemie wiederholt kleingeredet.

Er habe am Sonntag begonnen sich unwohl zu fühlen, sagte der 65-Jährige. Am Montag hätten sich die Symptome verstärkt. Er habe unter „Müdigkeit, Unwohlsein und Fieber von 38 Grad gelitten“. Seine Lunge, die er in einem Militärkrankenhaus röntgen ließ, sei jedoch „sauber“ gewesen. Die Ärzte hätten ihm Hydroxychloroquin und das Antibiotikum Azithromycin gegeben, „danach fühlte ich mich besser“.

Ebenso wie US-Präsident Donald Trump hat Bolsonaro wiederholt für Hydroxychloroquin im Kampf gegen die Pandemie geworben. Der Einsatz des als Malaria-Medikament bekannten Mittels gegen das Coronavirus ist jedoch umstritten.

Bolsonaro hatte sich wiederholt über eine in der Hauptstadt Brasília geltende Maskenpflicht hinweggesetzt. Bei Treffen mit Anhängern trug er keinen Atemschutz. Auch missachtete er das Abstandsgebot, indem er Anhänger umarmte und ihnen die Hände schüttelte.

„Ich bin gerne unter den Menschen“, sagte der Präsident. Er habe schon früher damit gerechnet, sich das Virus vielleicht unbemerkt eingefangen zu haben. Über das Testergebnis sei er nicht überrascht. Noch am Samstag hatte Bolsonaro Fotos im Internet veröffentlicht, die ihn ohne Maske zusammen mit mehreren Ministern und dem US-Botschafter bei einem Essen zur Feier des US-Nationalfeiertags zeigten.

Bolsonaro kündigte an, er werde jetzt so viel wie möglich per Videokonferenz arbeiten. Er fühle sich „gut und ruhig“, erklärte der Präsident - und nahm wie zum Beweis seine Maske ab. „Das Leben geht weiter. Wir werden uns besonders um alte Menschen und Menschen mit Krankheiten kümmern, die ein Risikofaktor sind“, fügte er hinzu. Die „Kollateralschäden“ des Virus dürften jedoch nicht schlimmer sein als die Krankheit selbst.

Der Staatschef hatte sich in den vergangenen Monaten bereits drei Mal auf das Coronavirus testen lassen. Im Mai wurde er vom Obersten Gericht dazu gezwungen, die Resultate dieser Tests offenzulegen. Sie waren negativ ausgefallen.

Kritik an WHODie Weltgesundheitsorganisation (WHO) wünschte Bolsonaro am Dienstag eine rasche Genesung. „Kein Land ist immun, kein Land ist geschützt und kein Mensch kann geschützt sein“, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Bolsonaro hatte im Juni mit dem Austritt seines Landes aus der WHO gedroht. Er warf der Organisation „ideologische Voreingenommenheit vor“ und kritisierte unter anderem, dass sie die klinischen Studien für Hydroxychloroquin zur Behandlung von Covid-19 ausgesetzt hatte.

Brasilien ist nach den USA das am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. Laut offiziellen Angaben wurden in dem lateinamerikanischen Land 1,6 Millionen Infektionsfälle und mehr als 65.000 Todesopfer verzeichnet.

Dennoch hatte Bolsonaro die von brasilianischen Bundesstaaten und Bezirken verhängten Corona-Restriktionen immer wieder harsch kritisiert. Vergangene Woche legte der Staatschef zudem sein Veto gegen eine vom Parlament beschlossene Maskenpflicht ein. Die von dem Erreger Sars-CoV-2 ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 bezeichnete er in der Vergangenheit als „kleine Grippe“, die ihm als ehemaligem Athleten nichts anhaben könne.

Seit Bolsonaros Wahl hat die politische Polarisierung in Brasilien massiv zugenommen. Die Nachricht seines positiven Testergebnisses heizte die Debatte in den Online-Netzwerken weiter an. Unter dem Hashtag „#ForçaBolsonaro“ wünschten viele Twitter-Nutzer dem Präsidenten Durchhaltevermögen. Ebenso populär war jedoch der Slogan „#ForçaCorona“, mit dem die Genesungswünsche ins Gegenteil verkehrt wurden.