Wie verbunden fühlen Sie sich Ihrem Dorf oder Ihrer Stadt, mit Ihrem Bundesland, mit Deutschland, mit Europa? Diese Fragestellung liegt einer neuen repräsentativen YouGov-Umfrage unter Erwachsenen in Deutschland zugrunde. Sie gibt Einblicke ins Zugehörigkeitsgefühl der Deutschen und legt regionale Besonderheiten offen. Wo leben überzeugte Europäer, wo die größten Lokalpatrioten?

Die Verbundenheit mit dem Bundesland, in dem die Befragten leben, ist insgesamt unter allen deutschen Befragten ähnlich hoch (65 Prozent) wie jene mit Deutschland oder dem eigenen Wohnort.

Auffällig hoch ist das Zugehörigkeitsgefühl in Hamburg (81 Prozent), gefolgt vom Saarland (75 Prozent) sowie Schleswig-Holstein, Sachsen und Thüringen (je 73 Prozent), Bayern (72), Bremen und Brandenburg (71).

Welche Bundesländer ein geringeres Identifikationspotenzial zeigen

Die geringste Verbundenheit wird ausgerechnet im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) gemessen (58 Prozent), gefolgt von Niedersachsen (59 Prozent), Hessen (61), Rheinland-Pfalz (63), Sachsen-Anhalt, Berlin, Baden-Württemberg (je 65) und Mecklenburg-Vorpommern (70).

Befragte aus Bayern schätzen darüber hinaus am häufigsten ein (84 Prozent), dass ihr Bundesland ein etwas oder viel besserer Ort zum Leben sei als andere Bundesländer. Auch Menschen aus Schleswig-Holstein (81 Prozent), Baden-Württemberg (78 Prozent) und Hamburg (77 Prozent) vertreten diese Ansicht überdurchschnittlich oft für ihr Land.

Im Bundesdurchschnitt geben 69 Prozent an, sich eher oder sehr stark mit ihrem direkten Wohnort verbunden zu fühlen. Besonders hoch ist diese emotionale Bindung ebenfalls im Stadtstaat Hamburg (82 Prozent) - wo Lokalpatriotismus mit Bundeslandstolz zusammenfällt.

Dahinter liegen:

Brandenburg (79 Prozent)

Sachsen-Anhalt (78 Prozent)

Sachsen und Thüringen (je 76 Prozent)

Mecklenburg-Vorpommern (75 Prozent)

Berlin (73 Prozent)

Bremen (72 Prozent)

Bayern (70 Prozent)