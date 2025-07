Unter dem Motto „Besorgte Eltern demonstrieren“ protestierten rund 1000 Menschen gegen die Inobhutnahme zweier Kinder durch das Jugendamt Dormagen. Das berichtet „rponline“ am Sonntag. Laut Polizeiangaben verlief die genehmigte Demonstration auf dem Schützenplatz in Dormagen friedlich. Viele Protestierende seien aus benachbarten Kreisen und Städten angereist.

Vor drei Wochen entzog das Dormagener Jugendamt einer türkischstämmigen Familie ihre zwei Kinder. Das Jugendamt behauptet, die Kleinkinder würden in der Familie misshandelt. In den sozialen Medien und in der türkischen Gemeinde sorgte das für Aufruhr. Die Familie hingegen argumentiert, eines der Kinder sei bei einem Unfall gefallen, und weist die Vorwürfe zurück.

Am 20. Juli hatte TRT Deutsch zu dem Thema ein Video veröffentlicht.

Die Demonstranten setzten sich für die Bewahrung des Kindeswohls gegen voreilige Inobhutnahme seitens der Jugendämter ein, sagte die Organisatorin der Demo, Gül Nur Bozkurt-Alezzo von der Elterninitiative.

Die Redner der Kundgebung forderten auf Türkisch und Deutsch „eine Überprüfung aller Jugendämter und die Einrichtung unabhängiger Ombudsstellen“. Überhaupt seien die Mitarbeiter des Jugendamts schlecht ausgebildet, kritisierten sie. Mit Transparenten forderten die Demonstranten „Hände weg“ und „Kinder brauchen Eltern“.