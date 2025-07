Sachsen: Mädchen in Uniformen erinnern an Nazi-Jugendorganisation

Erleben Nazi-Jugendorganisationen in Sachsen ein Comeback? Zwei uniformierte Mädchengruppen mit Abzeichen am Oberarm haben in Rathen und Dresden für Irritationen gesorgt. Laut Experten handelt es sich um Vereinigungen der Neuen Rechten.