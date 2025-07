Hunderte Urlauber aus dem spanischen Risikogebiet Mallorca haben den Flughafen Berlin Tegel ohne Corona-Test verlassen. Denn das Corona-Testzentrum war zur Ankunftszeit am vergangenen Freitag nicht mehr besetzt.

Laut „Bild“-Informationen war der Flieger aus Mallorca um 20.30 Uhr in Berlin gelandet. Das Zentrum für Corona-Tests sollte eigentlich bis 21 Uhr geöffnet sein. Das medizinische Personal war allerdings nicht mehr anzutreffen. Ohne eine entsprechende Kontrolle auf die neuartige Lungenkrankheit mussten die Urlauber schließlich nach Hause fahren.

Die Panne ist deshalb so brisant, weil das Auswärtige Amt am Freitag für fast ganz Spanien eine Reisewarnung ausgesprochen hatte. Für den Urlauber bedeutet das: Wer kein negatives Test-Ergebnis von kurz vor der Abreise dabei hat, muss sich nach der Ankunft in Deutschland testen lassen. Andernfalls droht die häusliche Quarantäne, die maximal 14 Tage beträgt - oder bis ein negatives Testergebnis vorliegt.

„Mallorca ist inzwischen klar ein Risikogebiet“, warnte der SPD-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexperte Karl Lauterbach am Samstag im Gespräch mit der „Rheinischen Post“. „Wir müssen leider mit vielen infizierten Rückkehrern rechnen.“ Tests nach der Rückkehr seien daher „unbedingt notwendig“.

Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten müssen sich schon seit einigen Wochen beim Gesundheitsamt melden und Angaben zu möglichen Symptomen machen. Seit dem vergangenen Wochenende greift zudem eine Testpflicht bei der Heimkehr.