Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach: Prozess gegen 39-Jährigen

Im Herbst 2019 fanden Ermittler bei einem Familienvater in Bergisch Gladbach riesige Mengen an kinderpornografischem Material und entdeckten digitale Kontakte zu anderen Männern. Eine Spur führte in den Raum Wiesbaden.