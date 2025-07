Die türkische U19-Nationalmannschaft der Damen hat das Finale der EM-Volleyballmeisterschaft am Sonntag gewonnen. Mit 3:2-Sätzen bezwang die Türkei ihren Finalgegner Serbien in der Gradska Arena in Zenica, Bosnien-Herzegowina. Damit holte die U19-Nationalmannschaft der Damen zum zweiten Mal nach 2012 den Europameistertitel.

Es sei ein historischer Sieg, im Finale und am türkischen Nationalfeiertag erneut gegen Serbien die Meisterschaft zu gewinnen, sagte der Präsident des türkischen Volleyballverbandes TVF, Mehmet Akif Üstündağ.