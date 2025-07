Achern: Feuer in Selimiye-Moschee, Verdacht auf Brandstiftung

Am späten Freitagabend ist im Nebengebäude einer Moschee in Achern ein Feuer ausgebrochen und hat eine Explosion verursacht. Der betroffene Bereich brannte komplett ab. Die Polizei ermittelt auch in Richtung Brandstiftung.