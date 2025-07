Für den Kindesmissbrauch an seiner eigenen Tochter ist ein 51-jähriger Wuppertaler zu acht Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. „Es ist erschreckend, wie offen der Missbrauch in der Familie war“, sagte der Vorsitzende Richter am Dienstag bei der Urteilsbegründung.

Er habe eine seiner Töchter - wie auch sein bereits Ende April zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilter Zwillingsbruder - anderen Männern im Internet kostenlos zum Sex angeboten. Dabei habe er behauptet, das Mädchen sei volljährig.

Schon im Alter von elf Jahren habe seine Tochter die Pille nehmen müssen. „Sie haben Ihre Tochter als Sexpartnerin gesehen, wie Ihre Geliebte behandelt“, sagte der Richter zu dem Mann, der erst zum Schluss des Prozesses ein Geständnis abgelegt hatte.