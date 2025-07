Die bekannte Restaurantkette „Ekrem Coşkun“ aus der Türkei eröffnet nun auch eine Filiale in Kassel – mit einem Drive-in. Die Idee dazu hatte Mehmet Ali Kabarcık, wie die „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) am Mittwoch berichtete. Das Geschäft soll demnach voraussichtlich im Oktober in der früheren McDonalds-Filiale im Stadtteil Bettenhausen entstehen. Die Sanierungsarbeiten seien fast abgeschlossen.

Auf dem Speiseplan stehen verschiedene Varianten von Dönerfleischgerichten. So soll das Fleisch in einer Art Kohleofen zubereitet werden. Die Fleischmenge bestimmen die Gäste individuell. Gemäß den Vorgaben des Unternehmens wird keine Tiefkühlkost verwendet – auch die Pommes werden selbstgemacht.

Das Restaurant hat Platz für 80 Gäste – Corona-Abstand mit eingerechnet. Der Drive-in biete während der Pandemie eine zusätzliche Alternative, um das Essen direkt im Auto zu bestellen, erklärt Kabarcık gegenüber HNA.

Die Kette „Ekrem Coşkun“ eröffnete ihr erstes Restaurant 2013 in der türkischen Provinz Konya. Inzwischen gibt es mehr als 200 Franchise-Filialen in der Türkei.