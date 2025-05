Die türkische Luft- und Raumfahrtmesse Teknofest beginnt am heutigen Donnerstag in der Türkischen Republik Nordzypern (TRNZ). Interessenten haben zwischen dem 1. und dem 4. Mai die Gelegenheit, die wichtigsten technologischen Entwicklungen von Türkiye kennenzulernen und führende Persönlichkeiten der Luft- und Raumfahrttechnologie zu treffen. Das Festival findet unter der Schirmherrschaft der nord-zyprischen Regierung auf dem alten Ercan-Flughafen in der Hauptstadt Lefkoşa statt.

Das Teknofest wird bereits zum zweiten Mal im Ausland ausgetragen. Nach Aserbaidschan im Jahr 2022 ist nun die TRNZ Gastgeber. Die Besucher dürfen sich auf ein umfangreiches Programm mit Wettbewerben, Flugshows, Ausstellungen und Workshops freuen.

Laut offiziellen Angaben haben sich mehr als 47.000 Menschen aus 22 Ländern für die Teilnahme an den diesjährigen Wettbewerben beworben. 268 Teams und 1.083 Finalisten haben es demnach in die Endrunde geschafft. Die Wettbewerbe erstrecken sich über sechs Hauptkategorien und 13 Unterkategorien, in denen Innovationen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Robotik, Software und anderen innovativen Bereichen vorgestellt werden. Der zyperntürkische Ministerpräsident Ünal Üstel bezeichnete das Festival als „ein großes Ereignis für die Türkische Republik Nordzypern“.

Das Teknofest war 2018 von der Stiftung Turkish Technology Team (T3) und dem türkischen Ministerium für Industrie und Technologie als erste nationale Technologiemesse initiiert worden. Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit zahlreichen Ministerien, öffentlichen Einrichtungen, Privatunternehmen und Universitäten organisiert. Ziel ist es, vor allem bei jungen Menschen das Interesse an Technologie und Fortschritt zu wecken.