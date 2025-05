Türkiyes NATO-Beitritt jährt sich zum 73. Mal. Ein Rückblick zeigt: Seit seinem Beitritt im Jahr 1952 hat sich das Land zu einem bedeutenden Akteur innerhalb des transatlantischen Militärbündnisses etabliert. Mit seiner strategischen Lage und einer großen Truppe innerhalb der Allianz spielt Türkiye eine Schlüsselrolle in der NATO.

Türkiye trat der NATO am 18. Februar 1952 bei, nachdem der damalige türkische Präsident Celal Bayar die Beitrittsdokumente unterzeichnet hatte. Das Land wurde damit im dritten Jahr des Bestehens des Bündnisses zusammen mit Griechenland Mitglied.

Der Nordatlantikpakt hat zwölf Gründungsmitglieder: die USA, das Vereinigte Königreich, Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Portugal.

Türkiye-Beitritt strategisch wichtig

Mit dem Beitritt von Türkiye gewann die NATO einen zuverlässigen Verbündeten an der Südflanke, der über Luft-, Land- und Seekapazitäten und starke Streitkräfte verfügte. Das Land gehört mittlerweile mit seiner Unterstützung für Operationen und Missionen zu den fünf wichtigsten Beitragszahlern der NATO.

Die geografische Lage Türkiyes macht das Land zu einem zentralen Sicherheitspartner innerhalb der Allianz. Als Brücke zwischen Europa, dem Nahen Osten und Asien hat Türkiye direkten Einfluss auf die Stabilität in mehreren geopolitisch sensiblen Regionen. Insbesondere die Kontrolle über den Bosporus und die Dardanellen gemäß der Montreux-Konvention trägt zur militärischen Balance im Schwarzen Meer bei. Gleichzeitig ist Türkiye ein wichtiger Akteur in der Nahost-Politik. Das macht das Land bei der Stärkung der NATO-Präsenz in der Region unverzichtbar.

Militärische und sicherheitspolitische Beiträge

Seit Jahrzehnten beteiligt sich Türkiye aktiv an NATO-Missionen und zählt zu den führenden Truppenstellern in internationalen Einsätzen. Die türkischen Streitkräfte sind integraler Bestandteil der NATO-Kommandostrukturen und übernehmen regelmäßig Führungsaufgaben – zuletzt in der Kosovo-Mission KFOR, wo Türkiye 2023/24 das Kommando führte. Derzeit ist Türkiye stellvertretender Befehlshaber der KFOR.

Türkiye übernahm auch bei der NATO-Mission im Irak wichtige Aufgaben, zu denen die Beratung und Ausbildung von irakischen Sicherheitskräften gehörte.

Auch im Bereich der Luft- und Seesicherheit leistet Türkiye noch heute bedeutende Beiträge. So führt das Land derzeit die NATO Standing Maritime Group 2 (SNMG-2) und die NATO Standing Mine Countermeasures Group 2 (SNMCMG-2) an. Auch an der Überwachung der Ostflanke der Allianz sowie an internationalen Marine-Operationen ist Türkiye aktiv beteiligt.

Ebenso nimmt Türkiye aktiv an NATO-Übungen teil, die zur Stärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der NATO und zur Aufrechterhaltung der Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit den Bündnispartnern stattfinden.

Türkiye erreicht Zwei-Prozent-Ziel des Bündnisses

Türkiye leistet auch bedeutende finanzielle und personelle Beiträge zur Unterstützung des NATO-Bündnisses, vor allem im Rahmen des Verteidigungsvolumens. Das geschätzte Verhältnis zwischen Verteidigungsausgaben und Bruttoinlandsprodukt lag im Jahr 2024 bei 2,09 %. Türkiye hat damit klar das Zwei-Prozent-Ziel des Bündnisses erreicht. Zudem zählt Türkiye mit einem Beitragsanteil von 4,59 % des NATO-Militärbudgets zu den zehn größten Gebern.

Türkiye steht auf Platz sieben, was den Personalbeitrag für alle in der NATO-Kommandostruktur enthaltenen Kader betrifft. Zusätzlich beherbergt Türkiye wichtige Hauptquartiere und Einrichtungen der NATO. Das NATO Allied Land Command (LANDCOM), eines der wichtigsten Hauptquartiere des Militärbündnisses, hat seinen Sitz in Izmir, während das NATO Rapid Deployable Corps-Turkey (NRDC-TUR) in Istanbul angesiedelt ist.

Engagement in der Terrorismusbekämpfung

Ein besonderer Fokus der türkischen NATO-Politik liegt auf der Terrorismusbekämpfung. Türkiye engagiert sich maßgeblich in der Bekämpfung von Terrororganisationen wie Daesh, Al-Qaida, PKK/YPG und FETÖ (Fetullahistische Terrororganisation). Durch die Bereitstellung von Infrastruktur und Personal für NATO-Missionen im Irak trägt Türkiye zudem entschlossen zur Stabilisierung der Region bei.

Türkiye beherbergt das NATO-Exzellenzzentrum für Terrorismusbekämpfung und das Ausbildungszentrum der Partnerschaft für den Frieden in Ankara. Daneben bietet das NATO-Exzellenzzentrum für maritime Sicherheit in Istanbul eine unabdingbare Ausbildungsunterstützung für NATO-Mitglieder und Partnerstaaten.

Wachsende Bedeutung der türkischen Verteidigungsindustrie

In den letzten Jahren hat sich Türkiye auch im Bereich der heimischen Verteidigungstechnologie zu einem wichtigen Akteur innerhalb der NATO entwickelt. Der Anteil der einheimischen Produktion in der türkischen Verteidigungsindustrie hat inzwischen einen Wert von 80 % überschritten.

Die von Türkiye entwickelten Militärtechnologien stärken die unabhängige militärische Kapazität der NATO und machen das Bündnis widerstandsfähiger gegen globale Bedrohungen. Moderne unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), Luftverteidigungssysteme und gepanzerte Fahrzeuge aus türkischer Produktion kommen in NATO-Operationen zunehmend zum Einsatz.