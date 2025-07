Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat am Mittwoch in Ankara eine Delegation der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas empfangen. Geleitet wurde die Delegation von Muhammad Darwish, dem Vorsitzenden des Schura-Rats der Widerstandsbewegung. Das teilte das türkische Außenministerium mit.

Bei dem Gespräch standen die jüngsten Entwicklungen in den Verhandlungen über eine Waffenruhe sowie die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen im Fokus. Minister Fidan betonte, dass Türkiye alles daran setze, das anhaltende Blutvergießen in Gaza zu beenden und die dringend benötigte humanitäre Hilfe schnellstmöglich in die Region zu bringen.

Zugleich warnte Fidan davor, angesichts der eskalierenden Lage in der Region die Geschehnisse in Gaza zu verdrängen. „Die Welt darf den Völkermord in Gaza nicht vergessen“, sagte er mit Blick auf die anhaltenden Angriffe und zivilen Opfer.

Er unterstrich zudem, dass Palästina in seiner Gesamtheit zu betrachten sei – einschließlich des Gazastreifens, des Westjordanlands und Ostjerusalems. Türkiye werde die palästinensische Sache weiterhin entschieden verteidigen und unterstützen, bis das palästinensische Volk seine Freiheit und Selbstbestimmung erlangt habe, so Fidan weiter.