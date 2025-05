Bei den jüngsten Luftangriffen Israels sind nach palästinensischen Angaben zahlreiche Frauen, Kinder und ältere Menschen im Gazastreifen getötet worden. „Unter den Opfern waren 89 Frauen, 174 Kinder und 32 ältere Menschen“, teilte Ismail Al-Thawabta, Direktor des Medienbüros in Gaza, in einer Erklärung mit. Israels „Völkermord“ an den Palästinensern werde fortgesetzt, fügte Al-Thawabta hinzu.

Die israelische Armee hatte in der Nacht zum Dienstag die bislang schwersten Angriffe im Gazastreifen seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe am 19. Januar durchgeführt. Mindestens 413 Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza getötet, mehr als 560 weitere wurden verletzt.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet. Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 49.000 Menschen getötet und mehr als 112.000 verletzt.