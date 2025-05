Die für Montag in Saudi-Arabien erwarteten Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine und der USA werden vor allem technischer Natur sein. Bei dem Treffen geht es um eine mögliche begrenzte Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine. „Das ist ein Treffen, bei dem die Parameter für die verschiedenen vorgeschlagenen Formen von Waffenruhen bestimmt werden sollen, die heute auf dem Verhandlungstisch liegen“, sagte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Heorhij Tychyj, Journalisten in Kiew.

Der Sprecher bekräftigte, dass die Ukraine dem amerikanischen Vorschlag einer auf 30 Tage begrenzten vollständigen Waffenruhe zugestimmt hatte. Zudem erneuerte er den Vorwurf, dass es allein an der russischen Seite liege, dass bisher keine Waffenruhe umgesetzt wurde.

Nach Angaben von Tychyj verfügt die ukrainische Seite über keine Informationen dazu, in welcher Form die Verhandlungen zwischen Amerikanern und Russen in Riad ablaufen werden. Die Ukraine bereite sich nur auf Gespräche mit US-Vertretern vor. Aufgrund des technischen Charakters der Gespräche werde Außenminister Andrij Sybiha nicht wieder in den Golfstaat reisen. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte während einer Pressekonferenz, dass Verteidigungsminister Rustem Umjerow an den Verhandlungen teilnehme.

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine dauert nun schon seit mehr als drei Jahren an.