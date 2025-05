Vor die Tür einer Moschee haben Unbekannte in Frankfurt (Oder) einen Schweinekopf gelegt. Der Staatsschutz, der bei politisch motivierten Straftaten aktiv wird, ermittelt. Das teilte die Polizeidirektion Ost zwei Tage nach der entdeckten Tat mit. Zeugen sahen den Schweinekopf am Samstagmorgen vor den Gebetsräumen eines muslimischen Vereins.

Auch in der Vergangenheit war es bereits zu solchen islamfeindlichen Vorfällen gekommen - vor Jahren etwa in Potsdam aber auch in anderen Bundesländern. Schweine gelten im Islam als unrein und sind daher eine Provokation für die Muslime.