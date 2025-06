Ein trilaterales Treffen zwischen Delegationen aus Türkiye, Russland und der Ukraine begann am Montag im Çırağan-Palast in Istanbul. Die Gespräche werden von Außenminister Hakan Fidan geleitet, erwartet wird die Teilnahme hochrangiger Vertreter aller drei Länder.

Auch der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT, Ibrahim Kalın, nimmt an den Gesprächen teil.

Zur russischen Delegation gehören Putins Berater Wladimir Medinski, der stellvertretende Außenminister Michail Galusin, der stellvertretende Verteidigungsminister Alexander Fomin sowie der Leiter der Hauptverwaltung des Generalstabs Igor Kostjukow.

Die ukrainische Delegation besteht unter anderem aus Verteidigungsminister Rustem Umerow, dem stellvertretenden Außenminister Sergiy Kyslytsya, dem Vizechef des Sicherheitsdienstes Oleksandr Poklad und dem stellvertretenden Leiter des Auslandsnachrichtendienstes Oleh Luhovskyj.

„Die russische Delegation hat zuvor eine Version des ukrainischen Memorandums zur friedlichen Lösung erhalten“, sagte Medinski.

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte hingegen, Russland habe noch kein eigenes „Memorandum“ übermittelt.

Türkiye hatte bereits 2022 Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in Antalya und Istanbul ermöglicht – und schaffte es nun, die Delegationen im Mai 2025 erneut in Istanbul an einen Tisch zu bringen.

Die aktuellen Verhandlungen fanden am 16. Mai im Dolmabahçe-Palast des türkischen Präsidialamts statt. Beide Seiten einigten sich darauf, jeweils 1.000 Kriegsgefangene auszutauschen, ihre Vorstellungen zu einem möglichen Waffenstillstand detailliert vorzulegen und die Gespräche fortzusetzen.

Der vereinbarte Gefangenenaustausch wurde am 25. Mai abgeschlossen.