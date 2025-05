US-Präsident Donald Trump hat eine weitere Zerstörung des Gazastreifens angedroht, sollten die dort verbleibenden Israelis nicht „jetzt“ übergeben werden. „Eine schöne Zukunft erwartet Sie, aber nicht, wenn Sie Geiseln festhalten. Falls Sie das tun, sind Sie tot“, schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinedienst Truth Social „an das Volk von Gaza“ gerichtet. Die Führung der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas forderte er auf, das Palästinensergebiet zu verlassen.

„Lassen Sie jetzt alle Geiseln frei, nicht später, und übergeben Sie alle Leichen der Menschen, die Sie ermordet haben oder es ist für Sie vorbei“, drohte Trump der Hamas. „Das ist Ihre letzte Warnung! Für die Führung ist es nun an der Zeit, Gaza zu verlassen, solange Sie noch die Chance dazu haben“, fuhr er fort. Der US-Präsident sagte, er werde Israel alles Notwendige senden, „um den Job zu Ende zu bringen“. Er betonte: „Kein einziges Hamas-Mitglied wird sicher sein, wenn Sie nicht tun, was ich sage“.

Trump hatte am Mittwoch acht freigelassene Israelis getroffen. Gleichzeitig bestätigten das Weiße Haus und die Hamas, direkte Verhandlungen aufgenommen zu haben.

Die erste sechswöchige Phase der Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Hamas und Israel endete vergangene Woche. Aktuell laufen die Verhandlungen über eine zweite Phase der Waffenruhe. In dieser Phase sollen die restlichen Geiseln übergeben und ein endgültiges Ende des Krieges vereinbart werden. Die Hamas hat sich bereit erklärt, alle übrigen Israelis auf einmal zurückzugeben, sobald die zweite Phase der Waffenruhe verhandelt ist. Im Rahmen der ersten Phase übergab die Hamas bislang insgesamt 29 Festgehaltene an Israel, im Gegenzug kamen 1.776 Palästinenser aus israelischer Haft frei.

Es wird vermutet, dass sich noch 58 festgehaltene Israelis in Gaza befinden. Mehrere davon wurden bei Angriffen des israelischen Militärs getötet.

Israel begann nach dem Vergeltungsschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza. Laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bis zur Waffenruhe am Sonntagmorgen mehr als 48.400 Menschen getötet und mindestens 111.800 weitere verletzt.