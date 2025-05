Am 19. Februar 2020 hatte ein rechtsextremer Täter in Hanau neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet, darunter Hamza Kurtović. Im Gespräch mit TRT Deutsch erklärt Vater Armin Kurtović, warum er an der diesjährigen Gedenkveranstaltung nicht teilgenommen hat. Fünf Jahre später kämpfen die Angehörigen weiterhin um Aufklärung und Gerechtigkeit.