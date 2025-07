Die Zahl der islamfeindlichen Angriffe auf Muslime in Frankreich ist 2019 rasant gestiegen. 154 antimuslimisch motivierte Angriffe hat das französische Innenministerium registriert, wie das Amt für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften (YTB) auf seiner Webseite mitteilt.

Nach Angaben der gemeinnützigen Organisation „Kollektiv gegen Islamophobie“ stieg die Zahl der islamfeindlichen Angriffe in Frankreich um 18 Prozent auf insgesamt 789 Fälle an. 2019 seien in dem EU-Land allein auf türkische Bürger 25 antimuslimische Übergriffe dokumentiert worden.