Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die von US-Präsident Donald Trump weltweit verhängten Zölle als „grundfalsch“ und „Anschlag“ auf die globale Handelsordnung kritisiert. „Die US-Regierung beschreitet einen Weg, an dessen Ende es nur Verlierer geben wird“, sagte der Kanzler am Donnerstag in Berlin. „Das ist ein Anschlag auf eine Handelsordnung, die Wohlstand überall auf dem Globus geschaffen hat.“

„Die jüngsten Zollentscheidungen des US-Präsidenten halte ich für grundfalsch“, sagte Scholz weiter. „Die gesamte Weltwirtschaft wird unter diesen undurchdachten Entscheidungen leiden.“

Die EU stehe für Gespräche mit der US-Regierung zur Verfügung, „um einen Handelskrieg abzuwenden“. Die EU-Staaten setzten dabei auf Kooperation, nicht auf Konfrontation und würden zugleich ihre Interessen verteidigen. „Europa wird entschlossen, stark und angemessen auf die Entscheidung der USA reagieren“, sagte der Kanzler.

Trump hatte am Mittwoch neue Zölle für Handelspartner weltweit angekündigt. Importe aus der Europäischen Union werden mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt, solche aus China mit einem Zoll von 34 Prozent. Als „Mindestsatz“ für andere Länder nannte der US-Präsident zehn Prozent.