In der Türkei feiern die Menschen das 97. Gründungsjahr der Türkischen Republik unter Corona-Bedingungen.

Der 29. Oktober ist der Tag der Republik (Cumhuriyet Bayramı), ein türkischer Nationalfeiertag. Statt der üblichen bunten Feierlichkeiten mit zahlreichen Veranstaltungen auf den Straßen verlagert sich das Ganze dieses Jahr ins Virtuelle. Der traditionelle Besuch am Mausoleum des Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk wird im Fernsehen und im Internet übertragen. Da in der Türkei alle dem Ereignis entgegenfiebern, werden Dokus, Konzerte und Lasershows im Internet und Fernsehen ausgestrahlt.

Der Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidiums, Fahrettin Altun, kündigte auf Twitter zum Nationalfeiertag eine Live-Übertragung von musikalischen Darbietungen des präsidialen Symphony-Orchester an. Um 19:23 Uhr sollen die Künstler die Nationalhymne spielen – in Anspielung an das Jahr 1923. Außerdem sollen 97 Taucher im Mittelmeer eine Unterwassershow performen.

Jedes Jahr begehen die Türken den 29. Oktober eindrucksvoll mit Paraden, bunten Straßenfesten und kulturellen Veranstaltungen. Es ist ein ganz wichtiger Feiertag – der Tag, an dem die türkische Republik im Jahre 1923 ausgerufen wurde. An diesem besonderen Tag änderte der Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk die Verfassung. Atatürk wurde in der Großen Nationalversammlung einstimmig zum ersten Präsidenten der Republik Türkei gewählt. Seit der Staatsgründung wird der Nationalfeiertag in allen Provinzen der Türkei gefeiert – ebenso in der Türkischen Republik Nordzypern und in den Auslandsvertretungen.