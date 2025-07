Rund 400 armenische Demonstranten haben auf der Autobahn A7 in Frankreich protestiert und dabei fünf Menschen verletzt.

Bei ihrer Protestaktion hat die Gruppe die Strecke in beide Richtungen blockiert. Dadurch kam es in den Morgenstunden zwischen Lyon und Marseille zu Verkehrsstaus. Während der Protestaktion griffen die armenischen Demonstranten türkische Pendler an, die auf dem Weg zur Arbeit waren, wie die Nachrichtenagentur Anadolu berichtet. Fünf Menschen wurden verletzt. Einer von ihnen habe schwere Verletzungen und befinde sich in Behandlung.

Zeugen nahmen die Übergriffe auf und veröffentlichten die Aufnahmen in sozialen Netzwerken. In einem Video ist zu sehen, wie die Protestler mit Stöcken in der Hand zwei Menschen einkreisen und auf ihn einschlagen.