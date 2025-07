Der Kampfsport-Star Chabib A. Nurmagomedow hat am Freitag den französischen Präsidenten Emmanuel Macron wegen dessen antiislamischen Äußerungen scharf kritisiert.

„Möge der Allmächtige das Gesicht dieser Kreatur und all seiner Anhänger entstellen, die unter dem Slogan der Redefreiheit die Gefühle von mehr als anderthalb Milliarden muslimischen Gläubigen verletzen“, wetterte Nurmagomedow auf Instagram.

Die 32-Jährige sagte, die Muslime liebten den Propheten Mohammed mehr als jeden anderen – einschließlich „Mütter, Väter, Kinder und Ehepartner“.

Neben einem Koranvers teilte Nurmagomedow auch ein Bild des französischen Präsidenten mit einem Stiefelabdruck auf dem Gesicht.

Macron hatte nach dem extremistischen Anschlag auf einen Lehrer nahe Paris erklärt, dass in Frankreich auch in Zukunft islamfeindliche Karikaturen gezeigt würden. In Frankreich wurden danach umstrittene Karikaturen auf öffentliche Gebäude projiziert. Es folgten zahlreiche Boykottaufrufe aus der islamischen Welt gegen französische Produkte.