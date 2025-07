Im Erdbebengebiet Bayraklı in der türkischen Provinz Izmir hat ein Spürhund des Such- und Rettungsvereins (AKUT) eine Katze in den Trümmern eines eingestürzten Hauses entdeckt.

Die Einsatzkräfte durchbrachen die eingestürzten Fassaden des Hauses, um zu der Katze zu gelangen. Sie wurde nach der Rettungsaktion ihrem Besitzer übergeben.

Ein schweres Erdbeben hatte am Freitag die türkische Provinz Izmir und die griechische Insel Samos erschüttert. Die türkische Katastrophenschutzbehörde AFAD meldete zuletzt 62 Tote und 940 Verletzte.